2021/09/11 | 17:22 - المصدر: عين العراق

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السبت 11 سبتمبر 2021 | 05:12 مساءً

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السكك: صيانة المفاصل وتنظيم بوردات غرف السيطرات استعدادا للزيارة الاربعينية

باشرت ملاكات قسم الاشارات والاتصالات في وزارة النقل /الشركة العامة لسكك حديد العراق بالتنسيق مع المناطق بأنجاز حملة صيانة المفاصل وتنظيم بوردات غرف السيطرات استعداداً للزيارة الاربعينية.



جاء ذلك بناء على توجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي لمدير عام السكك طالب جواد كاظم الحسيني بالتهيئة المبكرة لتأمين سير قطارات الزائرين باختزال وقت الوصول من خلال انجاز الحملة المقررة في بعض القطاعات قبل موعد الزيارة والعمل على توفير افضل الخدمات في تفويج الزائرين المغادرين والوافدين بالقطارات حتى اخر زائر.



حيث تمت صيانة اجهزة اتصالات واشارات ومنظومة الطاقة الشمسية في محطة قطار المسيب، أضافةً الى تشغيل المفاصل الكهربائية وتامين الاتصال مع غرفة العمليات في قسم السيطرة المركزية والربط مع منظومة التتبع GPS.



بالاضافة لأعمال مماثلة في الناصرية لمحطتي (الشويعرية والبطحاء ) باكمال تشغيل البوردات ولوحات الدلالة كهربائيا لرفع كفاءة خطوط السكك

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