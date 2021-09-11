2021/09/11 | 17:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة النفط، السبت، قرب اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في محطات الوقود.

قناتنا على تلغرام..



تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة

وأكّد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد الزوبعي في بيان، 11 أيلول/سبتمبر، "وضع اللمسات النهائية لاعتماد نظام بطاقة الدفع المسبق (الفيزا كارد) في محطات تعبئة الوقود".

وقال الزوبعي، إنّ "الوزارة تعمل على اعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في جميع القطاعات النفطية، ومنها قطاع التوزيع، والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها"، مبينًا أنّ "هذه الأنظمة تحقق انسيابية كبيرة، فضلاً عن تحجيم حالات الهدر والاستغلال إن وجدت".

اقرأ/ي أيضًا: المنتجات النفطية تنفي قطع الوقود عن محطات أهلية في بغداد

من جانبه، قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وكالة حسين طالب، بحسب البيان، إنّ "الشركة ومن خلال الدوائر الفنية والهندسية وملاكات الشركة قد نفذت نسبة ‎%‎85 من خطط وبرامج التأهيل للمحطات الحكومية"، مشيرًا إلى "اعتماد التصاميم الهندسية الحديثة ومراعاة الجانب الجمالي والحضري، فضلاً عن نصب مضخات وقود من مناشئ رصينة".

اقرأ/ي أيضًا:

النفط تعلن خطتها لتعويض نقص الطاقة: زيادة للمولدات الأهلية من "الكاز"

النفط تكشف تفاصيل خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط: محطات وقود بمنظومات دفع إلكتروني قريبًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط: محطات وقود بمنظومات دفع إلكتروني قريبًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).