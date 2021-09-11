الأردن تصدر تقريرها بشأن الربط الكهربائي مع دول بينها العراق

2021/09/11 | 17:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، اليوم السبت، تقريرها السنوي بشأن إجراءات الربط الكهربائي مع دول “العراق ومصر وسوريا وفلسطين والسعودية”، خلال العام الماضي.وجاء في التقرير السنوي الأردني، اطلع عليه “النور نيوز”، انه تم تجديد عقد تبادل الطاقة بين الجانبين الأردني والمصري لعام 2021، وبخصوص الربط الكهربائي الأردني السوري فلم يتم …

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