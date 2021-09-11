إنطلاق أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لمكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة

2021/09/11 | 17:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إفتتح مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أعمال الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي لمكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة، والأمن السيبراني، (آتسو العراق 2021)، نيابةً عن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المعرض شهد مشاركة واسعة من قبل شركات عربية وأجنبية، …

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