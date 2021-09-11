2021/09/11 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور 20 عاما على هجمات الـ 11 من سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة، لا تزال الوجهة النهائية للرحلة 93 "أعظم لغز" لم تتمكن التحقيقات من حله لغاية اليوم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرحلة 93.. "اللغز الأعظم" لهجمات 11 سبتمبر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرحلة 93.. "اللغز الأعظم" لهجمات 11 سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).