العراق يعتمد استراتيجية جديدة للتحول تدريجيا نحو الطاقة النظيفة والمتجددة

2021/09/11 | 17:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن بلاده اتخذت خطوات عملية للتحول تدريجيا نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرا إلى دعم الحكومة للاستثمارات في قطاع الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة.وأوضح إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، أن ذلك …

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