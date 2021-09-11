بعيدا عن ملف العراق.. مصدر يكشف مهمة الكاظمي الرئيسية لزيارة طهران غدا

2021/09/11 | 17:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع في لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، عن ابرز الملفات التي سيتناولها الكاظمي خلال زيارته الى ايران.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (11 ايلول 2021)، ان "الهدف الرئيسي من زيارة الكاظمي الى طهران هو اعادة توازن العلاقات مع دول الجوار، وان الغاية منه لتوفير اجواء ملائمة للاجراء الانتخابات القادمة" .

واضاف، ان "الكاظمي يحاول من خلال هذة الزيارة دفع ملف العلاقات السعودية الايرانية باتجاه الانفراج ومعالجة المشاكل العالقة بينهم وذلك لمنع اي ارتدادات من شأنها ان تؤثر على الوضع الداخلي للعراق وخاصة في هذه الظروق لانه مقبل على انتخابات تشريعة مهمة".

ولفت الى ان "ملف العلاقات التركية المصرية والعلاقات الايرانية المصرية من احدى الملفات التي سيتناولها رئيس الوزراء خلال زيارته".

N.A

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