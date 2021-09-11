2021/09/11 | 17:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، قنابل مسيلة للدموع خلال اشتباكات مع متظاهرين احتشدوا بالقرب من قوس النصر في العاصمة الفرنسية، باريس، للاعتراض على التصاريح الصحية الإجبارية المفروضة في البلاد، ضمن الإجراءات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الفرنسية تفرق مسيرات في باريس لمناهضي التصاريح الصحية المركز الخبري الوطني.

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