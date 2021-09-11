الكاظمي يتجه لإقالة أحد المحافظين لإخفاقه في أداء مهامه

2021/09/11 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحرك رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

باتجاه إقالة محافظ ذي قار، لإخفاقه في

أداء مهامه.

وذكرت مصادر مطلعة، إن "رئيس الوزراء

مصطفى الكاظمي يتجه خلال الأيام

المقبلة لاقالة محافظ ذي قار أحمد

الخفاجي لاخفاق

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