2021/09/11 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف خط تعزيز يتسبب بشحة مياه في مناطق بعقوبة..وتوضيح رسمي

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