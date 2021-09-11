2021/09/11 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية بشأن الانتخابات (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية بشأن الانتخابات (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية بشأن الانتخابات (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).