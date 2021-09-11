في حضور السيسي.. إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة الديانة من الهوية الشخصية.. ووزير العدل يرد

2021/09/11 | 17:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الكاتب الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بحذف خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية للمصريين، في أحداث دعوة لإحداث تغييرات في بطاقة الرقم القومي ترتبط بالمعتقدات.

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