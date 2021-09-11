2021/09/11 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إعادة إرسالية عجلتين إلى الجانب الإيراني في منفذ المنذرية الحدودي

وقالت الهيأة في بيان صحفي، “تستمرجهود المتابعة والتدقيق لهيأة المنافذ الحدودية لكافة البضائع والوافدين الى البلاد حيث تم إعادة إصدار عجلتين مخالفة الى الجانب الايراني في منفذ المنذرية الحدودي”.

واضافت الهياة، انه “بعد اجراء كشف العجلات المحملة (شيش تسليح) تبين عدم وجود علامة تجارية على المادة المحملة”.

واكدت “تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة إرسالية عجلتين إلى الجانب الإيراني في منفذ المنذرية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة إرسالية عجلتين إلى الجانب الإيراني في منفذ المنذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).