شاهد.. بايدن وأوباما وكلينتون يحضرون مراسم إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر

2021/09/11 | 17:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى، والرئيسين الأسبقين أوباما وكلينتون مع عقيلاتهما لحضور مراسم هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك في الذكرى السنوية الـ20 للهجوم على أبراج مركز التجارة العالمي، وقد إلتزم الحاضرون دقيقية الصمت على أرواح الضحايا.

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