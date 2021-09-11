نصيحة جعجع الشيعية - محمد علي مقلد

2021/09/11 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد اغتيال الدولةنصيحة جعجع الشيعيةفي خطابه بمناسبة يوم الشهيد القواتي، نصح سمير جعجع المعارضة الشيعية أن تكون أكثر شجاعة في مواجهة مشروع حزب الله الذي, بحسب قول الوزير القواتي بيار أبو عاصي(مقابلة مع محطة mtv)، لا يتناسب مع الصيغة اللبنانية.النصيحة ليست مقطوعة من شجرة، فهي مضمرة في مخيلة كثيرين من اللبنانيين وغير اللبنانيين، وصريحة على لسان آخرين، وكنت لا أتأخر في الرد على كل منهم في ......





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