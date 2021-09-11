وكالة الاستخبارات تعلن القبض على المطلوب الأول لإقليم كردستان.. قائد ’داعشي’ كبير

2021/09/11 | 18:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، القبض على أحد قيادات تنظيم داعش في إقليم كردستان.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 أيلول 2021)، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة من وزير الداخلية، وبإشراف من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من القاء القبض على ما يسمى أمني ولاية شمالي العراق المكنى ابو ابراهيم دابق، والمطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كردستان العراق، والمسؤول عن تشكيل المفارز الإرهابية من بينها المفرزة التي تم القبض عليها سابقاً في محافظتي كركوك والأنبار ومفرزة أخرى، تم القبض عليه في إقليم كردستان العراق والذي كان يخطط لعمل تفجيرات واغتيالات داخل الإقليم".

وأضاف، "جاءت عملية القبض بعد جهود ميدانية استمرت لأكثر من شهر ونصف وملاحقة في محافظات كركوك و نينوى وبغداد والأنبار".

وتابع، "ومن جدير بالذكر أن هذا الإرهابي هو زوج إحدى الإرهابيات الملقى القبض عليها سابقاً وهي التي كانت تقوم بإدخال أسلحة الكاتم والعبوات الناسفة إلى محافظة أربيل والمسؤولة عن مايسمى كفالات داعش في نينوى وهي مبالغ مالية توزع على العناصر الإرهابية".

وأشار البيان إلى أنه "كما تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال هذه العملية من القاء القبض على ما يسمى المسؤول والمنسق بين قيادات عصابات داعش الإرهابية، حيث اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية اصوليا".

ولفتت إلى أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ستواصل العمل على تحقيق الأهداف التي رسمت لها وعلى مدار الساعة لإنهاء العصابات الإرهابية وأن لديها القدرة على ملاحقة عناصر وقيادات داعش اينما كانت".

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