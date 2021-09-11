القضاء المصري يؤجل النظر في دعوى حظر تطبيق “تيك توك”

2021/09/11 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم السبت، تأجيل النظر في دعوى مقامة من محاميين اثنين طالبا فيها بحظر تطبيق “تيك توك” في البلاد.وقالت الدعوى المقامة من المحاميين […]

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