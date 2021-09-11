2021/09/11 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اللجوء إلى إسطنبول، تروي نجمة موسيقى البوب الأفغانية أريانا سعيد قصة تخفيها للهروب من كابول في ظل الخوف من انكشاف هويتها للمتشددين الذين يهددونها منذ زمن بعيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اقتلني إذا أمسكوا بي".. أشهر مغنية أفغانية تروي قصة هروبها متخفية من طالبان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اقتلني إذا أمسكوا بي".. أشهر مغنية أفغانية تروي قصة هروبها متخفية من طالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).