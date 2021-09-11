شاهد بالفيديو.. من كل بقاع العالم تأتيك زحفاً يا سيدي ومولاي يا ابا عبد الله ✌️

2021/09/11 | 18:30 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: POC4nF_vg8M

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