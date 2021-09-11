2021/09/11 | 18:33 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القبض على متهمين بحيازة المخدرات في 5 محافظات.. صور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/11 | 18:33.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بحيازة المخدرات في 5 محافظات.. صور) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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