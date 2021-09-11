العراق.. الكاظمي بصدد إقالة مسؤول كبير بدعم من التيار الصدري

2021/09/11 | 18:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار محافظ ذي قار المستقيل، علي مهدي عجيل، السبت، عن توجه حكومي لإقالة محافظ ذي قار أحمد الخفاجي بعد زيارة الاربعين، مبينا ان ذلك يأتي لأسباب عدة منها تضارب مصلحة التيار الصدري معه، فيما أشار إلى وجود مجموعة مرشحين لتسنم منصبه.

وقال عجيل في تصريح لـNRT اليوم، (11 ايلول 2021)، ان "هناك توجه صريح من قبل الحكومة للاقالة محافظ ذي قار الحالي، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فان المحافظ سوف يقال بعد زيارة الاربعينية".

وأوضح، ان "الاسباب تعود الى تقصير المحافظ في قضية حادثة مستشفى الحسين، وايضا الضغوطات التي تمارسها الجهات السياسية على الكاظمي وخاصة من قبل التيار الصدري بسبب تضارب مصالحها مع المحافظ الحالي".

ولفت عجيل، إلى ان "سعد حربية قائد عمليات سومر احد المرشحين لتسنم منصب المحافظ، ويدعم هذا التوجه (دولة القانون)، وهناك أسماء اخرى مرشحة لتسنم هذا المنصب من قبل الحراك التشريني وهم من النشطاء المدنيين".

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