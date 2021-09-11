القبض على 'اخطر' شخص في العراق واثنين اخرين برفقته

2021/09/11 | 18:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وكالة الاستخبارات، السبت، من القاء القبض على ما يسمى "امني ولاية شمالي العراق" المطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كردستان.

وذكرت الوكالة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (11 ايلول 2021)، انه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة من وزير الداخلية، وبإشراف من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من القاء القبض على ما يسمى( امني ولاية شمالي العراق) المكنى" ابو ابراهيم دابق "والمطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كردستان العراق".

واضاف البيان، انه "كان المسؤول عن تشكيل المفارز الإرهابية من بينها المفرزة التي تم القبض عليها سابقا في محافظتي كركوك والانبار ومفرزة أخرى تم القبض عليه في إقليم كردستان العراق، والتي كانت تخطط لعمل تفجيرات واغتيالات داخل الإقليم".

واوضح، ان "عملية القبض جاءت بعد جهود ميدانية استمرت لأكثر من شهر ونصف وملاحقة في محافظات كركوك و نينوى وبغداد والانبار"، لافتا الى ان "هذا الإرهابي هو زوج إحدى الإرهابيات الملقى القبض عليها سابقا وهي التي كانت تقوم بإدخال أسلحة الكاتم والعبوات الناسفة الى محافظة أربيل والمسؤولة عن مايسمى (كفالات) داعش في نينوى وهي مبالغ مالية توزع على العناصر الإرهابي".

واشار البيان، الى ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت ايضا خلال هذه العملية من القاء القبض على ما يسمى (المسؤول والمنسق بين قيادات عصابات داعش الإرهابية)، حيث اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا".

وبين، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ستواصل العمل على تحقيق الأهداف التي رسمت لها وعلى مدار الساعة لانهاء العصابات الإرهابية وان لديها القدرة على ملاحقة عناصر وقيادات داعش أينما كانت".

N.A

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