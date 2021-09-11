2021/09/11 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، عن سبب تعطيل انهاء ملف المدارس الطينية في عدد من محافظات البلاد، فيما حددت موعد حسم هذا الملف.

وقال عضو اللجنة صفاء الغانم في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المدارس الطينية لازالت قائمة في بعض المحافظات بسبب قلة المدارس النظامية وتزايد أعداد الطلبة "مشيراً إلى انه "تم انجاز عدد من المدارس في مختلف محافظات العراق خلال العام الحالي ضمن مشروع بناء 10000 مدرسة في عموم البلاد".

وأضاف، أنه "بسبب جائحة كورونا تعطل العمل في انشاء المدارس وهو ما تسبب بتأخير انهاء ملف المدارس الطينية، "لافتاً إلى أن "الحكومة بحاجة إلى سنتين اضافيتين للاستغناء عن المدارس الطينية والكرفانية".

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى وجود أكثر من ألفي مدرسة طينية في العراق تتركز أغلبها في المحافظات الجنوبية الغنية بالثروات الطبيعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية البرلمانية تحدد موعد إنهاء ملف "المدارس الطينية") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية البرلمانية تحدد موعد إنهاء ملف "المدارس الطينية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).