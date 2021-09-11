القبض على قيادي بداعش خطط لتنفيذ تفجيرات بكردستان

2021/09/11 | 18:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كردستان العراق والمسؤول عن تشكيل المفارز الإرهابية.

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