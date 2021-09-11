الإعلام الأمني تعلن القبض على ما يسمى بـ”أمني ولاية شمالي العراق”

2021/09/11 | 18:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن القبض على ما يسمى بـ”أمني ولاية شمالي العراق” و”المسؤول والمنسق بين قيادات عصابات داعش الإرهابية”.وقالت الخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنوا من القبض على إرهابيين، احدهما ما يسمى (امني ولاية شمالي العراق) المكنى (ابو ابراهيم …

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