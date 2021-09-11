2021/09/11 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، افتتاح مركز لمحو الامية لتعليم النزلاء في سجن الناصرية.اعلن مدير سجن الناصرية المركزي، حسين بنية، السبت، عن افتتاح مركز لمحو الامية لتعليم النزلاء.وذكر بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح مركز لمحو الامية لتعليم النزلاء في سجن الناصرية المركز الخبري الوطني.

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