رونالدو يسجل هدفين أمام نيوكاسل بأول مباراة له بعد عودته للبريميرليغ

2021/09/11 | 18:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسجل مهاجم مانشستريونايتد كريستانيو رونالدو، مساء اليوم السبت، هدفين أمام نيوكاسل بأول مباراة له بعد عودته للدوري الإنجليزي والتي أنهاها فريقة بأربعة أهداف لهدف.يتبع ....

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