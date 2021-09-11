مراسم رسمية لمناسبة الذكرى العشرين لاعتداءات أيلول في ظل إجراءات أمنية مشددة

2021/09/11 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحيت الولايات المتحدة الذكرى الـ 20 لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في مراسم رسمية.

وعند النصب التذكاري للضحايا في نيويورك جرى الوقوف دقيقة صمت عند الساعة الثامنة وست وأربعين دقيقة صباحا وهو الوقت الذي اصطدمت فيه أول طائرة مختطفة ببرج التجارة العالمي.

ثم بدأ أقارب الضحايا، بتلاوة أسماء من قتلوا في الهجمات خلال الحفل الذي حضره الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأسبق باراك أوباما وأقيم تحت حراسة أمنية مشددة.

وفي تسجيل مصوّر نشر عشية الذكرى، حض بايدن الأميركيين على الوحدة التي تعد أعظم نقطة قوة لديهم، بحسب تعبيره.

وفي “غراوند زيرو” في نيويورك جرى الوقوف ست دقائق صمت أي ما يعادل الوقت الذي استغرقه ضرب البرجين وانهيارهما ولحظات تعرّض مقر البنتاغون للهجوم وتحطّم الرحلة رقم 93.

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