2021/09/11 | 19:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AnBO-sZi9lM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسعود بارزاني: مشكلتنا مع بغداد ليست في الميزانية وإنما بالشراكة التي لم تعد موجودة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسعود بارزاني: مشكلتنا مع بغداد ليست في الميزانية وإنما بالشراكة التي لم تعد موجودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).