2021/09/11 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..نجاة ضابط برتبة عقيد بالشؤون الداخلية من محاولة اغتيال بكربلاء

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