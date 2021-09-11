إنطلاق أكبر عملية لتجفيف هورة الزهيري آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد

2021/09/11 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، بدء عملية كبرى لتجفيف هورة الزهيري آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي أعلن بدء عملية كبرى لتجفيف هورة الزهيري التي تعد آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد وتحديدا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، مؤكدا أن الهورة كانت بمثابة الملاذ للإرهابيين".

وأضاف إن “كوادر الهندسة العسكرية للحشد الشعبي بدأت بعملية كبرى لتجفيف هورة الزهيري في قضاء الطارمية بهدف تجفيف آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد”، مبينا أن “العملية تتضمن فتح القناة المستحدثة التي تربط ضفتي نهر المالح من دون المرور بهورة الزهيري”.

وأوضح أن “هورة الزهيري عبارة عن مقالع قديمة تعود للخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، إذ استغلها الارهابيون بفتح ضفة نهر المالح الشرقية، مما ادى الى غمر هذه المقالع لتصبح بعد ذلك ملاذا وبيئة مناسبة لوجود الإرهابيين”، مضيفا أن “الإرهابيين غمروا قرابة 6 كم، مما اثر في 4 كم، فأصبحت هذه المساحة المقدرة بـ10 كم مربع عصية على القوات الأمنية”.

وتابع أن “الحشد الشعبي اقترح تجفيف هذه المساحة للقضاء على هذه البؤرة لتحقيق الاستقرار لاهالي الطارمية ولاسيما العاصمة بغداد عموما”، مؤكدا أنه “بانطلاق هذه العملية يكون قد بدأ العد التنازلي لوجود الإرهابيين في الطارمية واقتلاع اوكار الإرهاب في هورة الزهيري والمناطق المحيطة بها وإنهاء التهديد الإرهابي لداعش في أربع محافظات وهي بغداد وصلاح الدين وديالى والانبار، كما تسهم العملية في استصلاح الأراضي في المنطقة المذكورة”.

ولفت إلى أنه ” كان للهندسة العسكرية دور مميز في عمليات “محرم الحرام” في قضاء الطارمية عبر توسيع الطرق النسيمية وإزالة عوائق المرور والرؤية وتغيير طبيعة المنطقة التي حولها الارهابيون الى بيئة مناسبة من طريق تغيير مسار الأنهر والاروائيات”، مؤكدا أن “العمليات الأمنية تسير جيدا، فتم القضاء على 70% من مضافات الإرهابيين وأماكن وجودهن حتى الان”.

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