القبض على عدد من مروجي ومتعاطي الكريستال في 5 محافظات

2021/09/11 | 19:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي.

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