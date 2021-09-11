2021/09/11 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، اليوم السبت، عن بدء عملية كبرى لتجفيف هورة الزهيري التي تعد آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد وتحديدا في قضاء الطارمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



البدء بعملية كبرى لتجفيف “هورة الزهيري” آخر معاقل الإرهاب في الطارمية المركز الخبري الوطني.

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