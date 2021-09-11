2021/09/11 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت حركة عصائب أهل الحق، اليوم السبت، من تنامي المجاميع الإرهابية و حواضنها و زحفها باتجاه المدن الآمنة مع اقتراب الزيارة الاربعينية، فيما دعت الى تفعيل الجهد الاستخباري تجنبا لحصول خروقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



محاولة فاشلة لاغتيال ضابط برتبة عقيد والعصائب تحذر من الخروقات الأمنية في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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