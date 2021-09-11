الصحة: لقاح كورنا فعال مع جميع السلالات المتحورة

2021/09/11 | 19:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، انحسار الموجة الثالثة من كورونا فيما أكدت أن جميع اللقاحات المتوفرة في العراق المضادة للفيروس لها نفس الكفاءة والفاعلية وهي فعالة في مواجهة السلالات المتحورة.وسجل العراق اليوم، 3086 إصابة جديدة بكورونا في تراجع عن حصيلة أمس والتي بلغت 4717 حالة.وقال مدير تعزيز الصحة في وزارة الصحة الدكتور هيثم العبيدي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انحسار عدد الاصابات بالموقف الوبائي يؤشر إلى انحسار الموجة الثالثة"، مشيرا الى أن "هدف الوزارة هو تقليل عدد الاصابات والوفيات".وأشار إلى أنه "يمكن أن تكون هنالك موجات أخرى في المستقبل لكن الشيء الجيد هو توفر اللقاحات المضادة لكورونا واستمرار عمليات التطعيم"، لافتاً إلى أنه "في حال تم تطعيم معظم المواطنين فتأثير أية موجة مستقبلية سيكون أقل".وشدد على أن "اللقاح المضاد لكورونا هو السلاح الأهم في مواجهة كورونا والعراق وفره والنوعيات المتواجدة في العراق أثبتت كفاءتها ولها نفس الفاعلية في مواجهة الفيروس وسلالاته المتحورة، يضاف لذلك الالتزام بالوقاية عبر الكمامة والتباعد الاجتماعي ما سيسهم بتقليل الخطر".

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