نحو تجديد ألق الراية الحمراء ( 2- 2 ) - رضي السماك

2021/09/11 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك لم يأتِ أنهيار الأتحاد السوفييتي عام 1991 مفاجئاً لأي متتبع عن كثب لتطور الأوضاع الداخلية فيه، على الأقل منذ تولي جورباتشوف قيادة الحزب والدولة عام 1985، ومع ذلك جاء دوي أنهياره أشبه بالزلزال الذي أفاقت الأحزاب الشيوعية في العالم فجأة، رغم أن مؤشرات العد العكسي للأنهيار بدأت -كما ذكرنا آنفاً - منذ مطلع الثمانينيات في أواخر عهد بريجنيف، وبالتالي فإنه بعد الأنهيار أصبح النقد الذاتي والمراجعات الفكر ......





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