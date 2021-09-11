طالبان... والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير. - ليلى موسى

2021/09/11 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى بموجب الاتفاق الذي جرى بين الأمريكان وطالبان، والذي نص - بحسب ما هو متداول- على الانسحاب الكلي للأمريكان؛ وتسليم أفغانستان للحركة مقابل تعهد الأخير بعدم التعرض للمصالح الأمريكية، وعدم السماح بتحويل أراضيها إلى منبع لتصدير الإرهاب؛ أو استخدامها من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة، بحيث تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، انطلاقاً من الخصائص التي تتمتع بها الحركة من حيث انحسارها داخل الإ ......





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