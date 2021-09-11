يقطع اكثر من الف كيلومتر كل عام.. ستيني عاجز يسير بكرسي مدولب الى كربلاء المقدسة (تقرير مصور)

2021/09/11 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريح حرب تسببت اصابته في اعاقة كاملة

في رجله اليمنى ورغم تجاوزه العقد

الستيني بعام الا انه يقود عربة مدولة

محورة لتقاد باليد على غرار الدراجة

الهوائية، ورغم انها تحتاج الى جهد

كبيرة وطاقة جسدية عالية،

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