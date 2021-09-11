شاهد بالصور.. قطيع الكفين يطعم زوار الحسين

2021/09/11 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقف وسط شارع بغداد في منطقة الكرمة

بالبصرة يؤشر بيديه مقطوعة الكفين الى

الزوار يدعوهم الى تناول الطعام

والشراب في موكبه الذي اسسه من ماله

الخاص، تجده شعلة من نار يتحرك يمينا

وشمالا ، فمرة تراه يسقي ال

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