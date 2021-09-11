2021/09/11 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، انحسار الموجة الثالثة من كورونا، مؤكدة على أن جميع اللقاحات المتوفرة في العراق المضادة للفيروس لها نفس الكفاءة والفاعلية وهي فعالة في مواجهة السلالات المتحورة.وسجل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تصدر توضيحا بشأن الموجة الثالثة وفاعلية اللقاح المركز الخبري الوطني.

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