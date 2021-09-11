2021/09/11 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن آخر التطورات بشان المباشرة بمشروع تطوير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، فيما أكدت استكمال جميع الإجراءات الأولية الخاصة بالمشروع.وقال المتحدث باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن آخر مستجدات مشروع تطوير مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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