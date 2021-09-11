2021/09/11 | 20:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاق عدد المتعاقدين على الأرض عدد القوات الأمريكية في معظم سنوات النزاعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 تريليونات دولار أنفقت في حرب أفغانستان والعراق.. اين ذهبت؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 تريليونات دولار أنفقت في حرب أفغانستان والعراق.. اين ذهبت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).