جورج بوش في ذكرى هجمات 11 سبتمبر: كان يومًا صاخبًا بالمجازر.. حياتنا تغيرت إلى الأبد

2021/09/11 | 20:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش، في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، في النصب التذكاري للرحلة 93، مُتذكرًا كيف كان العالم قبل 20 عامًا في مثل هذا اليوم "صاخبًا بالمجازر وصفارات الإنذار".

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