2021/09/11 | 20:15 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجاة ضابط من محاولة إغتيال بالقرب من منزله في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PHWaAgw3HIU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجاة ضابط من محاولة إغتيال بالقرب من منزله في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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