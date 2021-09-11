2021/09/11 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، السبت، أن الحكومة وافقت على جميع الطلبات المقدمة لها، من أجل اجراء انتخابات نزيهة وواضحة لمن يراقبها.وقال خلف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم مجلس الوزراء، تابعه “النور نيوز” إن “الجلسة الاستثنائية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بحثنا خلالها كيفية جعل الانتخابات …

ظهرت المقالة المفوضية: الحكومة وافقت على جميع الطلبات المقدمة لها أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: الحكومة وافقت على جميع الطلبات المقدمة لها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: الحكومة وافقت على جميع الطلبات المقدمة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).