“البداية المثالية”.. رونالدو يضرب في يوم العودة

2021/09/11 | 20:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم يتأخر النجم البرتغالي كثيرا عن ممارسة هوايته المفضلة، وسجل هدفين في أول مباراة له بعد العودة لأولد ترافورد

وقاد رونالدو فريقه مانشستر يونايتد لانتصار مقنع بنتيجة 4-1، على ضيفه نيوكاسل، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل رونالدو هدفه الأول وأشعل المدرجات، في الدقيقة 46 من الشوط الأول، مستغلا خطأ من حارس نيوكاسل الذي لم ينجح بصد تسديدة مايسن غرينوود القوية، لتعود لرونالدو على طبق من ذهب

وبعد تعادل نيوكاسل، أضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 62، بعد انفرادة بحارس المرمى، ليقود فريقه لانتصار مهم.

وأضاف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث من تسديدة قوية، في الدقيقة 80، قبل أن يحسم جيسي لينغارد اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 92.

وتلقى رونالدو إشادة كبيرة بعد اللقاء، واعتبره خبراء الإحصاءات نجم اللقاء بلا منازع، بهدفين وأداء كبير في مباراته الأولى.

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