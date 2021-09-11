تقطيع سلحفاة ’نادرة’ في سوق عراقي يثير غضب منظمات البيئة (فيديو)

2021/09/11 | 20:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعربت منظمة المناخ الأخضر العراقية، السبت، عن قلقها من مشاهد وثقتها كاميرا هاتف محمول، لعملية تقطيع سلحفاة مهددة بالانقراض عالميا، داخل أحد أسواق محافظة نينوى.

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وعلق عضو المنظمة مهدي ليث في تدوينة تابعها "ناس" (11 أيلول 2021)، على هذه المشاهد، قائلا: إن "هذه السلحفاة من فصيلة نادرة تعرف بـ (الرفش الفراتي) أملس الصدفة والمهدد بالانقراض".

ودعا ليث "الجهات المعنية الى التدخل في هذا الامر"، محذراً من "انتقال الامراض المعدية الجديدة كالفيروسات للمجتمعات المحلية نتيجة هذه السلوكيات كما حدث في انتشار COVID-19".

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