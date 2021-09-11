2021/09/11 | 20:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت ادارة نادي الزوراء، السبت، عن تعرض مدافع الفريق “نجم شوان” الى اصابة خطيرة اثناء التدريبات.وذكرت ادارة النادي في بيان مقتضب، عن تعرض مدافع فريق الزوراء “نجم شوان” يتعرض لإصابة قوية على مستوى الظهر أثناء التدريبات نقل الى أثرها الى المستشفى وانه حالياً متواجد في صالة العمليات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرض مدافع الزوراء الى اصابة خطيرة اثناء التدريبات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض مدافع الزوراء الى اصابة خطيرة اثناء التدريبات) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض مدافع الزوراء الى اصابة خطيرة اثناء التدريبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).