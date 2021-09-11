النزاهة تعلن عن اتفاقية دولية بشأن مكافحة الفساد..وتكشف التفاصيل

2021/09/11 | 20:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، السبت، الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العراقية والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.وجاء في بيان الهيأة، أنه :”ضمن إطار تعزيز أواصر التعاون بين أكاديميات مكافحة الفساد، والسعي لإبرام اتفاقات ومذكرات تعاون بينها، في مجال التدريب والتطوير ونقل المعارف واكتساب المهارات، التقى رئيس الهيأة علاء جواد الساعدي عميد الأكاديميَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد توماس ستيلزر في العاصمة النمساويَّة فيينا”.واضاف، أنه :”جرى خلال اللقاء الذي تم في مقر الأكاديميَّة الدولية لمكافحة الفساد، الاتفاق بين الجانبين على إبرام مذكرة تفاهمٍ بين الأكاديميَّتين الدولية والعراقية لمكافحة الفساد”، موضحاً :”الاتفاق يهدف الى التعاون في رفع قدرات العاملين في مجال مُكافحة […]

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