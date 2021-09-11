العزاوي: ملايين الدولارات صرفت في الحملات الانتخابية لشراء الأصوات

2021/09/11 | 20:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، النائب رشيد العزاوي، اليوم السبت، عن صرف بعض المرشحين للانتخابات ملايين الدولارات ومحاولة شراء ذمم وجهاء المجتمع بهدايا ثمينة وأسلحة، مطالباً الحكومة ومفوضية الانتخابات بالتدخل ومحاسبة هؤلاء المرشحين.وقال العزاوي، إن “هناك بذخاً في الأموال على الدعاية الانتخابية بصورة غير طبيعية، حيث أن بعض الأحزاب والمرشحين صرفوا ملايين الدولارات في تمويل حملاتهم الانتخابية وشراء أصوات الناخبين”.وبين أن “بعض المرشحين قاموا بتوزيع السيارات والأسلحة الخفيفة على شيوخ العشائر ووجهاء المناطق لشراء أصوات الناخبين كلُ حسب دائرته الانتخابية”.ورأى العزاوي، ان “على الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات محاسبة هؤلاء المرشحين والأحزاب ومعرفة مصادر الأموال التي […]

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